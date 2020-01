Donnarumma lascia in ansia il Milan: salvo sorprese in estate sarà addio

CALCIOMERCATO MILAN – Il progetto giovani in casa Milan continua e nella giornata di ieri la dirigenza rossonera ha chiuso per due talenti di prospettiva come Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht e Antonee Robinson del Wigan. Un progetto, tuttavia, che non convince ancora una volta il procuratore italo-olandese Mino Raiola che attualmente ha nella rosa rossonera diversi elementi, tra cui Gigio Donnarumma, il caso certamente più spinoso.

Come tutti sanno il portiere classe 1999 ha un contratto in essere col Milan in scadenza a giugno 2021 e le dichiarazioni di Mino Raiola di venerdì scorso al termine della gara di Brescia fuori dal Rigamonti non lasciano tranquilli i tifosi rossoneri. “Non voglio creare polveroni, andiamo avanti per gli altri due anni”, aveva detto il procuratore. Insomma, la salita verso il rinnovo – se ci sarà – non sarà per niente in discesa.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta salvo clamorosi colpi di scena difficilmente il portiere rinnoverà il contratto. I problemi del Milan legati ai conti di bilancio e al Fair Play Finanziario obbligano Gazidis e il resto della dirigenza a fare dei ragionamenti sul monte-ingaggi e quello di Donnarumma è al momento il più pesante con 6 milioni.

Secondo il Corriere della Sera, Donnarumma piace a tante squadre. Alla Juventus, al PSG di Leonardo, ma anche e soprattutto al Real Madrid che al momento sarebbe davanti a tutte le pretendenti. Il rendimento di Courtois non ha soddisfatto abbastanza e i Blancos potrebbero anticipare tutti già la prossima estate. Tornando alla rosea, un’offerta da 50 milioni in estate potrebbe convincere il club di via Aldo Rossi a lasciarlo partire. Anche se la sua valutazione al momento è ancora più alta>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android