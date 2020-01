Calciomercato Milan – Futuro di Donnarumma? Real Madrid davanti a tutti

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il Real Madrid sarebbe davanti a tutti nella corsa a Gigio Donnarumma. I Blancos, infatti, delusi dal mezzo flop di Courtois – pagato 40 milioni nell’estate del 2018 – sarebbero intenzionati a investire sul classe 1999, 7 anni più giovane rispetto al belga, nel prossimo futuro. La bella stagione di Gigio ha riacceso i riflettori su di lui e attirato le attenzioni di molti club. Raiola è stato chiaro: il progetto Milan non gli piace e attenderà i prossimi mesi perché ora non intende alzare polveroni. Certo è, però, che la strada verso il rinnovo parte decisamente in salita. In dubbio anche la permanenza di Bonaventura: le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android