Milan-Bonaventura: rinnovo ancora bloccato, se ne parlerà in primavera

CALCIOMERCATO MILAN – Tutto ancora fermo per il rinnovo di contratto di Jack Bonaventura in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riporta Tuttosport, al momento non ci sono trattative aperte. A novembre era stato fatto un primo punto della situazione, ma da lì in poi non ci sono stati passi avanti. Probabilmente le parti si riaggiorneranno in primavera per decidere se proseguire insieme o meno. Il centrocampista numero 5 nelle ultime gare è apparso sottotono tanto che contro il Brescia non ha nemmeno messo piede in campo. Per il classe 1989 i prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android