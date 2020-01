Calciomercato Milan – Donnarumma torna a valere 70 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il valore del cartellino di Gigio Donnarumma torna a valere 70 milioni per via della splendida stagione che sta facendo. Tuttavia, il futuro del portiere classe 1999 del Milan rimane un’incognita dal momento che il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 sembra al momento molto complicato, in virtù anche delle parole di Mino Raiola pronunciate venerdì sera.

