PM – Calciomercato Milan – Laxalt vicino dalla Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – La Fiorentina è davvero scatenata sul mercato. Dopo diversi acquisti conclusi tra ieri e oggi, è molto vicino all’acquisto di Diego Laxalt, calciatore del Milan in prestito al Torino.

Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, le parti sono molto vicine alla chiusura. Da capire la formula del trasferimento, considerando che Laxalt non vorrebbe trasferirsi per un prestito di soli sei mesi. Intanto ci sono delle novità importanti sulla cessione societaria del Milan, continua a leggere >>>

