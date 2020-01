Forbes – Accordo Milan-LVMH: presto il passaggio di proprietà

NEWS MILAN – Un articolo pubblicato questa mattina da Forbes.com ha riportato come l’AC Milan, storico club di calcio italiano, è in accordo con il gruppo LVMH e presto sarà comprata dal più grande conglomerato del lusso al mondo. Nell’articolo sono state poi spiegate le ragioni per le quali il gruppo con a capo Bernard Arnault avrebbe intenzioni di comprare il Milan. Tuttavia, poi l’articolo è stato in parte modificato, dal momento che sono stati inseriti alcuni condizionali e un “forse” che lascia alcuni dubbi e perplessità.

