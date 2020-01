FOTO PM – Calciomercato Milan, l’arrivo alla clinica di Saelemaekers

CALCIOMERCATO MILAN – Alexis Saelemaekers, neo acquisto rossonero, è arrivato alla Clinica La Madonnina di Milano, dove sta svolgendo in questo momento le visite mediche di rito. Successivamente il belga si recherà al CONI per ottenere l’idoneità sportiva e poi a Casa Milan per firmare il contratto con il club rossonero. Ecco la foto dell’arrivo di Saelemaekers alla clinica. Per vedere anche le immagini di Robinson, continua a leggere >>>

