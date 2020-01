Calciomercato Milan – Interesse per Scamacca: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan continua a lavorare sul mercato anche per l’estate. Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, Maldini e Boban starebbe pensando a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito all’Ascoli. Scamacca già in passato è stato accostato al Milan, anche se la concorrenza è elevata, visto che sull’attaccante ci sono diverse squadre tra cui il Benfica, che è molta interessata al calciatore. Intanto ci sono delle novità importanti su un giocatore rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android