NEWS MILAN – Sono in corso in questi minuti le visite mediche di Antonee Robinson presso la clinica La Madonnina di Milano. Atterrato poco dopo le 11.00, il terzino americano in arrivo dal Wigan si sposterà a Casa Milan nel pomeriggio per la firma sul suo nuovo contratto. Il tutto in attesa che sbarchi in Italia anche Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android