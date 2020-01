PM – Calciomercato Milan, l’affare Robinson a rischio: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – E’ proprio vero. Nel calciomercato mai dire mai. Sembrava fatta per il passaggio di Antonee Robinson dal Wigan al Milan, ma sono sopraggiunti dei problemi che mettono a serio rischio la trattativa.

Tra i due club, infatti, non ci sarebbe accordo totale, soprattutto per quanto concerne la formula di pagamento dei rossoneri: in sostanza ci sarebbero dei problemi legati alle condizioni che farebbero scattare l’obbligo di riscatto. L’affare è seriamente a rischio, anche perchè Robinson ha lasciato da pochi minuti Casa Milan. Maldini e Boban, proprio per questo, si sono cautelati facendo ritornare alla base un calciatore, continua a leggere >>>

