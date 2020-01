Calciomercato Milan – Laxalt torna in rossonero. Problemi per Robinson

CALCIOMERCATO MILAN – Notizia inaspettata in queste ultime ore frenetiche di calciomercato. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, infatti, Diego Laxalt torna al Milan.

Il club rossonero, infatti, sta riscontrando alcuni problemi con il Wigan per Robinson, e dunque Maldini e Boban hanno deciso di cautelarsi con Laxalt, che dunque torna a vestire la maglia rossonera dopo l’esperienza al Torino. Vedremo se intanto verranno risolti i problemi per Robinson, che in questi minuti è a Casa Milan per firmare il contratto con il club rossonero. Segui con noi in diretta tutte le notizie di calciomercato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android