Calciomercato – Retroscena Vina: ha spinto per venire al Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Il terzino uruguayano Matias Vina era fortemente nel mirino del Milan ieri, ma l’offerta presentata non ha soddisfatto il Nacional de Montevideo. Il classe 1997 voleva i rossoneri e, come riportato da Tuttosport, ha messo parecchia pressione al suo club per accettare la proposta di prestito oneroso (1,4 milioni) con diritto di riscatto fissato a 6,5. Troppo poco per i sudamericani che sul piatto avevano la proposta del Palmeiras di 7 milioni per il 70% del cartellino. Il Milan ha poi virato su Antonee Robinson del Wigan.

