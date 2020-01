Calciomercato Milan – Ecco Robinson: sarà il vice di Theo Hernandez

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver cercato Matias Vina, che alla fine andrà al Palmeiras, il Milan ha chiuso per il terzino americano Antonee Robinson in arrivo dal Wigan. Il laterale mancino, cresciuto nelle giovanili dell’Everton e con un passato anche al Bolton, sarà il vice di Theo Hernandez e da lui potrà apprendere molto, nonostante sulla carta il francese sia qualche mese più giovane di Robinson. Dalla Championship – secondo campionato inglese – alla Serie A col Milan. Il salto può essere grande e l’ambientamento non sarà facile. Operazione da prestito con diritto di riscatto a 7 milioni.

