Calciomercato Milan – Robinson è definitivamente saltato: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il trasferimento di Antonee Robinson al Milan è definitivamente saltato. Lo ha comunicato il Wigan, proprietario del cartellino del terzino, attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco la nota del club:

“Il difensore del Wigan Athletic Antonee Robinson rimarrà allo stadio DW dopo che il suo trasferimento all’AC Milan non è stato completato. Robinson, 22 anni, si è recato a Milano questa mattina dopo che i due club hanno concordato una commissione per il trasferimento a titolo definitivo giovedì sera. Il giocatore è stata sottoposto a visite mediche presso l’AC Milan, sebbene fossero necessari ulteriori test medici con le autorità italiane, che erano soggetti a una scadenza di 72 ore. Pertanto, l’accordo non potrebbe essere ratificato formalmente prima della scadenza per il trasferimento italiano delle 20:00 di venerdì”.

Saltato Robinson, dunque, arriverà Diego Laxalt: continua a leggere >>>

