CALCIOMERCATO MILAN – Come comunicato dal club piemontese, Gabriele Capanni rientra ufficialmente al Milan dopo il prestito di 6 mesi a Novara. Ora per l’attaccante è probabile una nuova cessione temporanea. Tuttomercatoweb.com rivela di un interesse importante del Catania che lo potrebbe far giocare con continuità. In questa stagione ha totalizzato 11 presenze e una rete coi novaresi.

