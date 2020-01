Calciomercato Milan – Saelemaekers è arrivato in sede per la firma

CALCIOMERCATO MILAN – Alexis Saelemaekers, dopo aver sostenuto le visite mediche presso la clinica La Madonnina, e aver ottenuto l’idoneità sportiva all’Istituto Ambrosiano, è arrivato da pochissimi minuti a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi anni. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità. Intanto Maldini e Boban guardano con interesse un giovane talento che gioca in Serie B, continua a leggere >>>

