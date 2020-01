NEWS MILAN – Lucas Paquetà attraverso un bel post su Instagram ha salutato il suo ex compagno di squadra Krzysztof Piatek ceduto all’Hertha Berlino. “Grazie per la tua amicizia fratello, ti auguro tutto il meglio della tua vita! Molto successo in questa nuova sfida, che segni molti goal, farò il tifo per te! Te amo irmão”, le parole dell’ex Flamengo.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android