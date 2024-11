Monza-Milan, Curva Sud: divieti valgono anche in trasferta

La Curva Sud del Milan è tornata a parlare in vista della sfida contro il Monza, che si giocherà nella giornata di domani, sabato 02 novembre, alle ore 20:45. Come noto, infatti, la storica frangia della tifoseria rossonera, nelle ultime uscite, ha deciso di non tifare nemmeno la squadra, per lanciare un segnale alla società. Il tifo del Milan è tornato in pieno regime contro il Napoli. Nel comunicato emesso nella giornata odierna si conferma questa tendenza del non esporre alcuno striscione della Curva Sud, anche in trasferta. Si continuerà comunque a sostenere la squadra. Ecco il comunicato.