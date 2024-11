Monza-Milan , 11^ partita della Serie A 2024-25. Sabato 2 novembre alle ore 20:45, i rossoneri di Paulo Fonseca giocheranno allo 'U-Power Stadium' in una gara ricca di significati. Nel ricordo del doppio ex Silvio Berlusconi, sono tantissimi gli ex rossoneri presenti nei brianzoli: Adriano Galliani in dirigenza, Daniel Maldini in campo e Alessandro Nesta in panchina. Manca ancora qualche giorno alla sfida, ma arrivano le prime indicazioni. Ecco le probabili formazioni di Monza-Milan .

Monza-Milan, probabili formazioni: Leao out. Sorpresa a destra!

Secondo quanto raccontato da Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, Rafa Leao dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto ci sarà nuovamente Okafor. In difesa ancora spazio alla coppia Thiaw-Pavlovic con Tomori ancora in panchina. Gabbia non sarà disponibile. A sinistra torna Theo Hernandez dopo la squalifica, a destra un po' a sorpresa gioca Terracciano. Panchina sia per Calabria che per Emerson Royal. In mezzo al campo torna la coppia ormai rodata Reijnders-Fofana, sulla trequarti con Okafor ci sono Pulisic, in mezzo, e Chukwueze, a destra. L'unica punta sarà Morata. Luka Jovic ha sentito un fastidio e non ci sarà. Ci sarà invece Abraham, dalla panchina, con un tutore per la spalla.