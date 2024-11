Tempistiche per l'iter burocratico

In termini di tempistiche, una volta presentata la manifestazione d’interesse, Milan e Inter dovranno confrontarsi con il valore dell'area e rivedere i loro piani economico-finanziari, dato che il progetto presentato cinque anni fa non risponde più alle attuali esigenze. Secondo le informazioni di Repubblica, l’annuncio definitivo riguardo all'acquisto di San Siro non avverrà prima dell'estate del 2025, un ulteriore segnale di come i tempi si stiano allungando.