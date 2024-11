Theo Hernández tornerà titolare domani sera in Monza-Milan all'U-Power Stadium: il francese manca in campionato da quasi un mese

Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà Monza-Milan all'U-Power Stadium per la 11^ giornata della Serie A 2024-2025 e i rossoneri di Paulo Fonseca ritroveranno Theo Hernández nella formazione titolare. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Theo non scenda in campo, in campionato, con la maglia del Milan da quasi un mese.