Monza-Milan, Leao ancora verso la panchina!

Quello di Leao, in casa Milan, è diventato un vero e proprio caso. Inutile girarci intorno. Fosse confermata la sua iniziale panchina a Monza, per il numero 10 del Diavolo sarebbe la terza consecutiva in campionato dopo quelle contro Udinese e Napoli.