ESCLUSIVA LETIZIA: “CHIEDO SCUSA A MALDINI E SPERO RESTI CONCEICAO”

Il giornalista Francesco Letizia, collega di 'Sportitalia', ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni del nostro Stefano Bressi, direttamente da Casa Milan. Tanti i temi toccati, dalle scuse a Paolo Maldini fino alla speranza per la permanenza di Sérgio Conceicao sulla panchina rossonera.