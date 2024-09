Il Milan è primo per gol fatti in Serie A, ecco i dati e la classifica

Sul fondo della classifica per numero di reti segnate spicca il Cagliari , che ha trovato la via del gol solo una volta in questa stagione, mostrando gravi difficoltà in attacco.

Chi ha fatto gol nel Milan?

Nei rossoneri hanno segnato ben 9 giocatori diversi in 4 partite di campionato. Okafor e Morata sono fermi al gol della prima giornata. Leao e Pavlovic a quelli con la Lazio. Abraham, Theo Hernandez e Fofana hanno segnato l'unico gol contro il Venezia, Gabbia l'unico contro l'Inter. Il vero dominatore dell'attacco rossonero è Pulisic, tre reti per lui fino ad ora. (oltre a quella in Champions League).