Milan-Bologna, come sta Fofana? Le ultime dall’allenamento | PM NEWS

"Non lo sappiamo ancora, non faccio finta. Ha un problema al piede, vediamo fino all'ultimo se è al 100%. Spero di averlo, come tutto il gruppo. Dallinga non ha avuto tanti palloni tra le linee, i centrocampisti hanno provato a occupare lo spazio, ma siamo stati bravi anche noi. Domani loro potrebbero giocare in forma più diretta". Come sta il francese.