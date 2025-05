In vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, due buone notizie per l'allenatore del Milan, il portoghese Sérgio Conceição

Mercoledì 14 maggio, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma andrà in scena la finale della Coppa Italia 2024-2025 tra il Milan di Sérgio Conceição e il Bologna di Vincenzo Italiano. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, comincerà in giornata la spedizione del Diavolo nella Capitale.