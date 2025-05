Inizia l'allenamento di rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia fra Milan e Bologna: ecco il video del nostro Stefano Bressi

È in corso, nel centro sportivo 'Giulio Onesti', l'allenamento di rifinitura dei rossoneri di Sérgio Conceição in vista di Milan-Bologna, partita valevole per la finale della Coppa Italia 2024/2'25 in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco il video del nostro inviato Stefano Bressi