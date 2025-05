Boban: “DS? Se arriva sarà chiuso e impalettato. Per Furlani basta Moncada”

"Per Furlani già Moncada può scegliere i giocatori e questo basta"

"Deve vedere quando un giocatore è in crisi, l'allenatore non gli parla e deve andare dal giocatore. Quando l'allenatore è in crisi o magari è un po' scombussolato deve fargli due domande per chiarirgli le idee o mettergli un po' di pressione. È troppo importante il ruolo del DS, ma non è che loro lo vedono così. Per Giorgio Furlani già Geoffrey Moncada, ottimo scout come ho detto, può scegliere i giocatori e questo basta. Tutto l'altro lavoro da DS non credo lo considerino importante, altrimenti ci sarebbe già stato da mesi", ha chiosato Boban.