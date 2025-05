Milan, Zaccardo: 'Theo Hernandez al bivio'. Su Walker e Coppa Italia ...

"Una sfida abbastanza equilibrata. Il Milan sulla carta ha qualcosina in più, per una maggiore abitudine a giocarsi partite di questo livello, ma poi occorre dare seguito sul campo". Così Christian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Non solo, Zaccardo ha parlato anche di Theo Hernandez e Walker, difensore con il destino non certo. Ecco degli estratti da Gazzetta.it: "Il Milan ha l’occasione di portarsi a casa il secondo trofeo stagionale, per il Bologna vincere avrebbe un significato grandioso. Penso sarà una gara aperta, bella ed emozionante, e sarò felice in qualsiasi modo finirà".