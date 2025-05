Sul pensiero per Sinisa Mihajlovic: "Non direi che chiudiamo un ciclo, ma Sinisa ci ha fatto crescere a livello umano. Io personalmente faccio ancora fatica a parlare al passato e avevo un grande rapporto con lui. Quel fattore umano te lo porti in campo. Siamo giocatori forti con un allenatore forte. Avere 62 punti in campionato con la CHampions League e la Coppa Italia è un merito grandissimo. Sinisa ci ha aiutato ad essere uomini forti".