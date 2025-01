Milan-Girona, i convocati di Michel: due assenze pesanti per gli spagnoli

Miguel Ángel Sánchez Muñoz , meglio conosciuto come Michel , ha diramato la lista dei convocati per il match Milan - Girona , valevole per la 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025 , alle ore 21:00 di domani, mercoledì 22 gennaio , allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro . L'allenatore spagnolo, a questo proposito, dovrà affrontare due assenze molto pesanti in vista dell'impegno nella massima competizione europea, dove comunque la società catalana può già chiamarsi fuori dalla possibilità di passare il turno.

Non saranno della partita, infatti, Miguel Gutierrez e Bojan Miovski. Il primo è alle prese con alcuni problemi alla caviglia, mentre il secondo sta finalizzando il suo rientro in campo, ma è ancora troppo presto per vederlo già contro il Milan. Michel, quindi, avrà a disposizione solamente 22 giocatori. Ricordiamo come il Girona sia in partenza dalla Spagna alla volta di Milano. La squadra prenderà in giornata un volo charter da Vilobì, come riferito da 'L'Esportiu'.