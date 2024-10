Milan, Leao pronto a rilanciarsi: ritorno in campo con la Champions?

In un colpo solo, Fonseca ha dimostrato di avere il gruppo dalla sua parte, ha reintegrato giocatori come Pavlovic e Thiaw, e ha dato fiducia a chi si è distinto durante la pausa, come Okafor. Inoltre, ha infuso entusiasmo in giocatori come Chukwueze, finalmente a segno dopo un lunghissimo digiuno. Tenere fuori dalla formazione iniziale giocatori come Tomori e Leao ha avuto un significo profondo, ma ora tutti dovranno essere pronti a dare il massimo, soprattutto in vista della Champions League.

Domani sera, contro il Bruges, Rafa Leao tornerà in campo dal primo minuto, dopo essere stato escluso nell'ultima di campionato. Fonseca non considera questa esclusione un caso isolato, ma è evidente che l'attenzione sarà concentrata sulla prestazione di Leao. Il tecnico si aspetta non solo gol e assist, ma anche un atteggiamento da vero leader, dimostrando maturità.

Leao deve prendere esempio da giocatori come Morata e Pulisic, che si spendono al massimo per la squadra. "Ora prepariamo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare", ha affermato Fonseca dopo il trionfo contro l'Udinese. Il talento portoghese è in cerca della sua prima rete in Champions in questa stagione, l'ultima risale a un anno fa contro il PSG.

La risposta di Rafa è attesa con impazienza, dato che è fondamentale ottenere la prima vittoria stagionale in Champions League per non complicare ulteriormente il percorso europeo del Diavolo.