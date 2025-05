Roma-Milan, per Conceicao una possibile assenza a sorpresa

Roma-Milan, ultima chiamata europea per i rossoneri. La squadra di Sergio Conceicao dovrà vincere all'Olimpico per raggiungere e superare i giallorossi di Ranieri (per gli scontri diretti a favore). Una vittoria potrebbe non bastare: tutto dipenderà anche dall'ultima partita del Monza e dai risultati di Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina. Tre probabili assenze per i rossoneri per la penultima sfida stagionale. Ecco di chi si tratta.