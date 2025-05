Ibrahimovic, Boban ha ragione: così che senso ha?

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato anche di Ibrahimovic nella sua intervista a 'Milan Hello'. Parole che risuonano pesantemente. "Per tutto quello che sta facendo ora non è da Ibrahimovic, non per quello che pensavamo fosse. Anche questa delegittimazione ultima …. Con la sua proclamata forza, dignità e coraggio te ne vai subito. Subito. Dov’è sparito tutto quello che io pensavo avesse? Mi dispiace tanto". Parole che fanno molto riflettere.