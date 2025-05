Boban: “Ibrahimovic, se hai forza, dignità e coraggio te ne vai subito”

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello'. Vi riportiamo qui di seguito il video della seconda parte della sua intervista e la trascrizione integrale delle sue dichiarazioni sull'opinione che ha del Senior Advisor di RedBird , Zlatan Ibrahimović .

"A me dispiace. Io l’ho detto per il bene di Ibrahimović a cui voglio tanto bene. Gli sono affezionato e lo sarò sempre soprattutto per quel momento in cui è tornato e quello che ha dato al Milan in quell’anno e mezzo. Non mi sposterò da questo, è un mio fratello calcistico se vuoi. Per tutto quello che sta facendo ora non è da Ibrahimović, non per quello che pensavamo fosse. Anche questa delegittimazione ultima …. Con la sua proclamata forza, dignità e coraggio te ne vai subito. Subito. Dov’è sparito tutto quello che io pensavo avesse? Mi dispiace tanto, non fa bene a lui ma non fa bene a nessuno perché è un giocatore straordinario e comunque ha dato al Milan tanto".