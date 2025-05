Il Milan si affaccia alle ultime due partite stagionali con la speranza di centrare un posto in Europa. Non sarà facile visto che i rossoneri dovranno recuperare due posizioni in classifica. Per farlo servirà battere Roma e Monza e poi sperare in risultati positivi dalle altre partite. E sul calciomercato? Il Milan potrebbe cambiare molto con cessioni importanti in vista. Ne parla 'Il Corriere della Sera'.