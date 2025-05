Primavera – Milan-Genoa 3-1: il Diavolo vola ai Playoff Scudetto!

Milan-Genoa, il primo tempo

La prima frazione di gara viaggia a ritmi alterni: bassi ad inizio gara, più frizzanti nel finale. Per avere la prima vera occasione da gol bisogna attendere il 19', quando il Diavolo si lancia in contropiede. Bonomi lavora bene la sfera offrendola a Perrucci in campo aperto, il 7 controlla, entra in area e calcia. Il mancino è strozzato e si spegne a lato. Al 24' Bonomi, particolarmente ispirato, recupera una palla preziosa in area di rigore. Esterno destro ad anticipare Consiglio che si schianta sul palo. 5 minuti più tardi è ancora Bonomi a recuperare la sfera in zona offensiva. L'assit per Perrucci è delizioso, il tiro del 7 meno. Consiglio respinge. Al 33' si stappa il match: Liberali va via in area di rigore e viene atterrato. Penalty. Il "mago", soprannominato così dai compagni, si incarica della battuta e spiazza Consiglio aprendo il mancino. Diavolo avanti. Poco più tardi il Genoa architetta la risposta in due tempi: prima Parmiggiani salva la conclusione di Carbone, poi è Colzani a respingere il tiro dalla distanza di Rossi. Nulla di fatto. Si va a riposo.