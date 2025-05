Impallomeni: “Milan, prestazione inaccettabile. Sarri? Bravo, ma…”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna: "Pecci ieri ha detto che prima c'è l'uomo, poi il calciatore e gli schemi. Puoi avere tutta la confusione possibile e i big si interrogano su questo. In finale l'atteggiamento non c'è stato in questo caos. Il Milan ha deluso in finale, la prestazione è inaccettabile indipendentemente dai casini societari. Sarri al Milan? Bravo ma caratterialmente non lo vedo adatto a Milano".