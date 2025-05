Roma-Milan, assente anche Theo Hernandez: il punto | PM NEWS

Roma-Milan, per Conceicao quattro assenze. Bondo, Chukwueze, Walker e Theo Hernandez non ci saranno all'Olimpico

Roma-Milan , ultima chiamata europea per i rossoneri. La squadra di Sergio Conceicao dovrà vincere all'Olimpico per raggiungere e superare i giallorossi di Ranieri (per gli scontri diretti a favore). Una vittoria potrebbe non bastare: tutto dipenderà anche dall'ultima partita del Monza e dai risultati di Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina.

Quattro assenze per i rossoneri per la penultima sfida stagionale. Ecco di chi si tratta. Come raccolto dalla nostra redazione, Chukwueze non ci sarà per un'infiammazione al pube. Assenza per Warren Bondo, alle prese con un problema alla caviglia, Kyle Walker e Theo Hernandez.