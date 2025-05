Milan, il tesoretto dei prestiti: da Kalulu a Okafor. Il punto

La mancata partecipazione alla Champions League rischia di pesare molto, e non solo a livello sportivo. La massima competizione europea garantisce un bel bottino, parliamo ovviamente di introiti, che, nel calcio moderno, risulta a dir poco vitale. Ecco, cosa succederà in estate senza quella somma di denaro? Nulla di più semplice, il Milan dovrà trovare il modo per recuperare i 50/60 milioni di euro persi. Ma come fare? Un aiuto potrebbe arrivare dai prestiti. Il punto da 'Tuttosport'.

Milan, quanti soldi dai prestiti? Ecco tutte le situazioni in ballo e le cifre

La Juventus, si legge, dovrebbe essere in procinto di riscattare Kalulu per 14 milioni, praticamente tutta plusvalenza per il Milan. Alexis Saelemaekers potrebbe essere usata per fare cassa così come si aspettano risposte dal Bologna per Pobega (1o milioni) e dal Marsiglia per Bennacer (14 milioni).