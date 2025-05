Calciomercato Milan, non solo Lucca: altri due attaccanti nel mirino

Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders resta sempre nel mirino del City. In attacco valutati Lucca e altri due obiettivi

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cedere dei giocatori importanti visto che, con ogni probabilità, non giocheranno la Champions League (si parla di una perdita di circa 100 milioni di euro di ricavati). Una cifra pesante che il club potrebbe ripianare con cessioni e plusvalenze molto significative. Secondo Calciomercato.com, il Milan potrebbe cedere Tijjani Reijnders al Manchester City per una cifra vicina ai 75 milioni di euro.

Calciomercato Milan, chi in attacco? Tre opzioni nella lista

Il Milan potrebbe lavorare anche in attacco. Con Jovic in dubbio e Abraham che dovrebbe tornare alla Roma, i rossoneri potrebbero puntare a Lorenzo Lucca, che potrebbe costare circa 30 milioni di euro. Non solo l'attaccante dell'Udinese.