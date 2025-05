Milan, Conceicao: con la Coppa conferma probabile. E ora ...

Panchina Milan, i rossoneri sono pronti a cambiare: dopo l'arrivo in estate di Fonseca e poi il cambio in inverno con Conceicao, il Diavolo va verso un'altra rivoluzione in vista della prossima stagione. Sono comunque tanti i retroscena su quello che sarebbe potuto accadere se i rossoneri avessero alzato la Coppa Italia. Ecco le ultime novità.