Calciomercato Milan, Adli destinato a tornare: cosa riserva il futuro

Calciomercato Milan, Adli potrebbe tornare in rossonero? Ne parla Nicolò Schira, esperto di mercato. Ecco il futuro futuro di Yacine

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate. Non solo con acquisti e cessioni, il Diavolo dovrà pensare anche ai tanti prestito fatti e non solo. Tra questi ci sono anche quelli di Adli e Sottil che, nella sfida di oggi contro la Fiorentina, dovrebbero partire entrambi dalla panchina. Ecco le ultime novità di mercato da Nicolò Schira.