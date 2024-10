CALCIOMERCATO MILAN

Gabbia, autore di un ottimo avvio di stagione con il Diavolo, è attualmente alle prese con un fastidio che gli ha impedito di giocare contro l' Udinese . Vedremo se riuscirà a recuperare per Milan-Bruges di domani pomeriggio in Champions League .

Il numero 46, tornato nel gennaio di quest'anno dal prestito al Villarreal, con Stefano Pioli prima e Paulo Fonseca poi ha trovato costanza di rendimento, migliorando partita dopo partita. Per lui rinnovo meritato.