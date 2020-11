Udinese-Milan 1-2, Kjaer sbarca su Instagram e commenta: “Gran vittoria”

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Simon Kjaer, classe 1989, è una colonna del Milan di Stefano Pioli. Anche ieri pomeriggio, alla ‘Dacia Arena‘, in occasione della vittoria per 1-2 sul campo dell’Udinese, Kjaer è stato un muro, tra i migliori della retroguardia rossonera.

E Kjaer, dal suo nuovo account sul popolare social network ‘Instagram‘, ha commentato i tre punti colti dal Diavolo, non senza qualche difficoltà, ad Udine grazie alla magia in rovesciata di Zlatan Ibrahimović.

“Gran vittoria esterna – ha scritto Kjaer come didascalia ad una foto che lo ritrae impegnato in Friuli -, 3 punti in più”. LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI SECONDO LA ‘ROSEA’ >>>