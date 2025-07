Milan, Giaccherini: “Allegri è l’ultima chance per Leao. Può arrivare a …”

"Allegri è l'ultima chance di Leao per essere un giocatore top. Perché per me Leao, io l'ho sempre detto, ha un talento incredibile. E per me avere un allenatore come Allegri, che come gestione è uno dei migliori al mondo, ti può permettere fare quello step che secondo me manca a questo giocatore. Leao è un giocatore che può fare, non so se 20 gol, ma quasi, ci può arrivare. Può essere determinante in qualsiasi partita. Quest'anno il Milan non ha le coppe, quindi ha possibilità di prepararsi al meglio anche a livello fisico, e per me, con un allenatore come Allegri che ti gestisce in maniera perfetta possiamo vedere veramente tutte le qualità e potenzialità di questo giocatore".