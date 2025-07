"Jashari si è 'sposato' col Milan. So che farà di tutto per il Milan. Non credo si risolverà in pochi giorni. Il Brugge è un cliente difficile". Beppe Di Stefano, giornalista che segue il Milan, ha parlato di tanti argomenti sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti. Ecco il suo pensiero sul mercato rossonero: "Sono convinto che ad Allegri gli vada data la squadra completa non il 31 agosto, ma il prima possibile. Al Milan mancano 5 giocatori di movimento titolari. Fare quadrare i conti dopo un ottavo posto è complicato. Il Milan dovrà fare 12 operazioni tra entrate e uscite".