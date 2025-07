Secondo quanto riportato, infatti, il Milan avrebbe un accordo verbale con Archie Brown e sarebbe addirittura in vantaggio rispetto al Fenerbahce, a differenza di quanto si dice dalla Turchia. La trattativa con il club turco sarebbe in standby perché il terzino inglese starebbe attendendo i rossoneri. Quanto alle cifre si pensa a un ingaggio tra 1 e 1,5 milioni di euro all'anno per un contratto di 4 anni + 1 o direttamente 5. Ecco, dunque, le sue parole.