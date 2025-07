Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Yagiz Sabuncuoglu, tramite un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riferito, infatti, Gent e Fenerbahce avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Archie Brown per una cifra pari a 8,5 milioni di euro e una quota sulla successiva rivendita. Ancora non ci sarebbe un'intesa con il giocatore che nella giornata odierna sceglierà tra il Milan e il club turco.