Calciomercato Milan, scatto per Archie Brown: offerta, richiesta e dettagli

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito dalla 'Rosea', infatti, il club rossonero avrebbe fatto uno scatto proprio nelle ultime ore per Archie Brown. La richiesta del Genk sarebbe di 10 milioni di euro, mentre il Milan offre qualcosa in meno, anche perché può contare sul gradimento del giocatore, che comunque ha un contratto fino al 2027 con la società belga. In ogni caso Igli Tare sta lavorando alacremente per regalare questo colpo a Massimiliano Allegri.